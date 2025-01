Tolti i nove frigoriferi e caldaia. Il Cammino dell’Immacolata è pulito

MASSA MARITTIMARipulito il Cammino dell’Immacolata. Grazie al Comune di Massa Marittima e Sei Toscana che sono prontamente intervenuti per liberare un sentiero in zona Lago dell’Accesa dove erano stati abbandonati nove frigoriferi e una caldaia. Le segnalazioni sulla presenza di un ammasso di rifiuti che occludeva completamente il sentiero erano arrivate alcuni giorni fa.

"Ci troviamo di fronte all’ennesimo reato ambientale, un gesto inqualificabile di persone incivili – afferma Lorenzo Balestri, assessore all’Ambiente di Massa Marittima – che questa volta hanno colpito un contesto ambientale delicato e di particolare valore come quello del Lago dell’Accesa. Appena ci sono arrivate le segnalazioni, la polizia municipale è intervenuta tempestivamente per i controlli dell’area, necessari ad avviare le indagini che sono attualmente in corso. Nel frattempo, mi sono attivato con Sei Toscana che ha provveduto a liberare il sentiero con la raccolta degli ingombranti". Poi aggiunge."Ringraziamo Sei Toscana, la nostra municipale e i cittadini che hanno effettuato la segnalazione. Oltre alla cattiva immagine e al danno ambientale – prosegue l’assessore – rimediare a questi gesti scorretti che impongono recuperi extra e in tempi veloci, genera dei costi che ricadono in bolletta e quindi su tutta la comunità. Ovviamente dovendo controllare un territorio aperto che è molto esteso, la municipale e le telecamere non bastano, ed è preziosa la collaborazione di tutti i cittadini".

Sei Toscana, peraltro, ritira gratuitamente gli ingombranti al domicilio ed è possibile anche conferire i rifiuti al Centro di raccolta in via Martiri della Niccioleta, aperto al pubblico il lunedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. L’abbandono può essere punito con una sanzione fino a 3mila euro. Per il ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti, sfalci e potature da parte di Sei Toscana telefonare al numero verde 800127484, dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12 e 30 e dalle 14 alle 16 e 30 oppure il venerdì dalle 9 alle 12.30. È possibile effettuare la prenotazione anche inviando una mail a [email protected] oppure sul sito www.seitoscana.it