"Ti racconto il Palio". Presentato il progetto

Presentato il progetto "Ti racconto il Palio! Emozioni, colori e storia di Castel del Piano". Si tratta di un’attività che la Consulta delle contrade realizza, a partire dal 2023, con la scuola primaria Santucci, e in collaborazione con il Comune. Il progetto è dedicato alla divulgazione della cultura del Palio e della sua rilevanza per la comunità in ottica, anche, di promozione turistica ."I bambini si stanno appassionando al Palio, anche coloro che non frequentano le contrade stanno scoprendo curiosità ed aspetti diversi di una tradizione che ha il suo apice nei tre giorni di settembre, ma vive tutto l’anno" hanno spiegato i rappresentanti della Consulta. Quest’anno sono stati realizzati 4 video. Il sindaco Bartalini ha auspicato che il progetto possa proseguire. "Fare rete sul territorio significa creare sinergie positive a favore di tutta la comunità" ha aggiunto Sandra Raggi, dirigente dell’Istituto Comprensivo Vannini Lazzeretti.