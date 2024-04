Orbetello Half Marathon. È il giorno del Giro della Laguna con oltre cinquecento iscritti

Oggi è il giorno del Giro della Laguna-Orbetello Half Marathon, uno degli eventi sportivi più longevi del territorio, che quest’anno, taglia il traguardo della 14^ edizione e già conta oltre 500 iscritti. La manifestazione, organizzata dall’ associazione sportiva dilettantistica Reale Stato dei Presidi, e patrocinata dal Comune di Orbetello, non è solo un appuntamento sportivo ma un vero e proprio evento di promozione turistica del territorio con diversi eventi collaterali organizzati in collaborazione con associazioni e aziende locali. Il villaggio di gara è allestito come di consueto sul lungolago delle Crociere nei pressi della polveriera Guzman, ed è composto da più aree tematiche: nell’area tecnica ci sarà la sede comitato organizzatore, il punto iscrizione e il ritiro pettorali e pacchi gara; nell’area dedicata alle eccellenze enogastronomiche locali, in collaborazione con "Slow Food Costa d’Argento", sarà possibile assaggiare l’olio di "Borgo Riparossa", il miele di "Sotto al Poggio", i vini del "Cerchio", i formaggi de "Le Tofane" e i "Gioielli della Laguna" della cooperativa I pescatori. L’area dedicata a natura e territorio, realizzata con l’associazione "Occhio in Oasi", prevede una mostra fotografica dal titolo "Wild Half Marathon" e una postazione informativa, con video sulla biodiversità della laguna, dove sarà possibile prenotarsi per l’escursione naturalistica "Wild Half Marathon". Nell’area dedicata a sport ed attività ludico motorie, realizzata da Decathlon Grosseto e Lions Club "I Presidi", ci sono spazi dedicati allo sport, lezioni di camminata metabolica all’aperto con istruttori qualificati e sarà possibile effettuare l’iscrizione al Giro. Oggi alle 7,30 apertura Villaggio gara.e alle 9,30 Partenza del 14° Giro della Laguna.

Michele Casalini