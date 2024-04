Lotta al fuoristrada "selvaggio". In quattro mesi 29 multe

Nei primi 4 mesi dell’anno, i Carabinieri del comparto Forestale di Grosseto hanno effettuato oltre 100 controlli in materia di circolazione fuoristrada, identificando circa 40 persone e altrettanti veicoli a motore, elevando contestualmente 29 violazioni amministrative alla Legge regionale per un importo totale di circa 6mila euro. Questi controlli sono tesi ad evitare che i mezzi a motore percorrano zone non idonee a tale uso, nell’ottica della tutela dell’ambiente, in particolare della flora e della fauna e quindi del paesaggio e degli habitat. A maggior ragione nella provincia di Grosseto, area ad elevata vocazione agro-silvo-pastorale, ricca di aree protette sottoposte a vincolo paesaggistico ed idrogeologico. Nei primi mesi del 2024, i Nuclei Carabinieri Forestali della Maremma hanno si sono concentrati in particolar modo nelle aree delle pinete litoranee ma anche sulle zone montane, interessate dal divieto di circolazione fuoristrada. Il settore della circolazione fuoristrada rientra tra quelli della Convenzione stipulata tra Arma dei Carabinieri e Regione Toscana: un protocollo in virtù del quale viene ulteriormente rafforzata la vigilanza e la protezione di aree di particolare pregio naturalistico, spesso interessate dal traffico indiscriminato dei veicoli a motore. Nello specifico, è stabilito il divieto per chiunque di circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle "strade". La sanzione amministrativa stabilisce un importo che va da un minimo di 154 euro ad un massimo 516 euro.