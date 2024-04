Operatori della Misericordia a lezione di elisoccorso

A lezione di elisoccorso. Sono sempre di più gli interventi che necessitano dell’ausilio dell’elicottero Pegaso. Interessante, quindi, la lezione tenuta dall’infermiere del 118 Antonio Avagliano sul soccorso in emergenza sanitaria che vede l’intervento dell’eliambulanza Pegaso 2. Hanno partecipato tanti soccorritori della Misericordia di Porto Santo Stefano, un modo per ripassare ed evidenziare le procedure e i protocolli di sicurezza e di avvicinamento all’elicottero. La Misericordia quindi ringrazia "per la completezza delle lezioni e sul materiale audio visivo offerto ai soccorritori".

"Purtroppo – dicono dalla Misericordia – gli interventi che necessitano della presenza dell’elicottero sono andati aumentando in questi ultimi anni, sia per il grado di efficienza della tipologia di soccorso e sia perché sono aumentati gli incidenti in luoghi più impervi e dove l’elicottero può veramente garantire una risoluzione alla tipologia d’intervento. E su questo vogliamo essere preparati e sicuri".