Il Carnevale non finisce mai: "Vetrine migliori", ecco la classifica

Le composizioni in tema carnevalesco di "Calipso Dance" di Sergio Totti al Villaggio Turistico Mare Sì (Rione Pratoranieri, la "Boutique del Fiore" di Silvia Mosca (Rione Cassarello) e "L’Officina Estetica" di Lucia Coralli (Rione Zona Nuova), sono nell’ordine, le prime tre classificate al Concorso 2024. È questo il responso espresso, dopo un approfondito esame, dalla giuria composta da Alessandra Vagelli, Andrea Nannoni, Mario Matteucci e Katjuscia Giannelli, dell’Ufficio Turistico di via Roma. La prima raffigurazione è stata apprezzata perché pur non avendo una vetrina che si vede direttamente dalla strada, entrando si è avuta la percezione di essere parte del Carnevale Follonichese. La seconda è piaciuta per l’eleganza e la raffinatezza del lavoro svolto nel rappresentare il carnevale attraverso il materiale a disposizione, cioè i fiori. La terza poi, per l’originalità dell’idea. Semplici lanterne colorate e sovrapposte dalle quali spuntano la testa e i piedi del mascherone rappresentante il Carnevale. La commissione giudicatrice ha inoltre affermato, che "anche altre vetrine avrebbero meritato un riconoscimento per la passione e l’entusiasmo dimostrato per cui intendono allargare il ventaglio sino ad oltre cinque o sei segnalazioni con altrettanti sigilli carnevaleschi".

Alla riuscita dell’undicesima edizione (anche quest’anno oltre 50 i concorrenti) hanno contribuito il Comitato Carnevale e gli otto Rioni, Creazioni Apollo Miniature in Ferro di Fabio Apollinari, costituendo Museo Muscart (Fondazione Noi del Golfo), Filarmonica "G. Puccini" (presidente Carlo Gistri), Scuola di Carnevale e Cartapesta (Pier Vittorio Cacialli, Grazia Personi, Osvaldo Saragosa, Adalgisa Guarnaccia, Mara Secciani, Laura Mosca, Stefano Barbi e Laura Signori). Ai quali vanno aggiunti per il proficuo contributo: Giacomo Manni Paolo Buti, Silvia Gani, Daniele Bugiani, Paolo Carresi, Luciano La Ganga, Diego Bongini, Roberto Santini, Carlo "Attila" Bernardeschi, Maurizio Maggi, Valter Di Marco, Claudio Brunetti, David Vegni e Carlo Giannarelli. Come da tradizione la cerimonia di premiazione avrà luogo nella sala del consiglio comunale a metà maggio.