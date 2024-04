"The Music Crew Band & Friends Live". Spettacolo per la Fondazione Il Sole

Con il patrocinio oneroso del Comune di Grosseto, L’associazione Promozioni Musicali Riunite presenta "The Music Crew Band & Friends Live" a sostegno della Fondazione Il Sole. Un concerto spettacolo di beneficenza, che si svolgerà oggi a partire dalle 21.30 al Teatro Moderno in Grosseto a sostegno delle importanti attività svolte dalla Fondazione sul territorio per le persone diversamente abili. E’ prevista la partecipazione di ospiti d’eccezione provenienti da San Remo e dalla trasmissione televisiva "Ballando con le stelle". Inoltre special guest della serata saranno: Luca Velletri una tra le più belle voci della Musica Italiana ("Notre dame de Paris", il "Fantasma dell’Opera"); Marco Guidolotti tra i sassofononisti più celebri del panorama jazzistico italiano e Juan Carlos Albelo Zamora, polistrumentista di fama internazionale, che ha collaborato con i più grandi autori della musica italiana. Presenterà e racconterà l’evento Daniele Sgherri. Sara possibile acquistare i biglietti in prevendita nella sede della Fondazione il Sole e presso il Clan della Musica in Grosseto cosi come al botteghino del Teatro Moderno la sera stessa dell’evento (salvo sold out in prevendita) al costo di 10 euro.