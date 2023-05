"The Groovin’ Groupies" alla Rotonda

Oggi serata musicale speciale per far rivivere alla Rotonda 1933 le emozioni e il modo del locale che fu, nella Marina di Grosseto degli anni ’50’60 il famoso "Tempio di Zomba", al secolo Fosco Marchetti. Ad accompagnare questo viaggio nel clima festoso e nella musica di quegli anni saranno i The Groovin’ Groupies, band maremmana conosciuta proprio per il repertorio che si ispira a colonne sonore di film, spot pubblicitari del famoso Carosello e di famosi musical.

"Siamo molto felici – dice Alessandro Baglioni, direttore artistico della band – di poter iniziare il nostro tour estivo proprio a La Rotonda 1933, e ringrazio i proprietari Clio Pieri e Francesco Ferraris per averci invitato".

Un "viaggio" da Elvis Presley a Sam Cooke e i Beach Boys, da Roy Orbison al frizzante rock and roll del giovanissimo Celentano o de I Due Corsari (duo JannacciGaber), ma anche brani da colonne sonore di film tra i quali anche Grease, Dirty Dancing, Jersey Boys, Kill Bill oltre a proporre arrangiamenti in chiave fifties di brani della musica pop rock italiana e internazionale. Oltre ad Alessandro Baglioni al basso, completano la band Alberto Giorni voce, Monica Cerri Voce, Francesco Pisani chitarra, Giulio Ramacciotti tastiereorgano, Alessio del Tongo batteria.