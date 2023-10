La consegna dei tesserini venatori ai cacciatori residenti nel comune di Orbetello avverrà nei giorni martedì e giovedì (orario 9-13 e 15-17) nell’Ufficio caccia in Comune; nei giorni martedì, giovedì e venerdì (con orario 17-19) nella sede di Fonteblanda (in via Delle Tamerici 10) dell’Associazione Anuu Migratoristi, con sede in Fonteblanda per i residenti nelle Località Fonteblanda, Talamone, San Donato, nord dell’Albegna.