Tesi sul paese di Cana. Agnese è ingegnere con tanto di lode

Una tesi di laurea sul suo paese di origine, Cana, per una conclusione del percorso magistrale come meglio non avrebbe potuto essere: 110 e lode. Agnese Innocenti Conti (nella foto) si è laureata in Ingegneria Strutturale all’Università di Pisa rendendo "immensamente orgogliosa tutta la famiglia Conti, mamma, nonni, zii e cugini" che invia alla neo dottoressa anche un altro messaggio: "Sii sempre fiduciosa nel tuo potenziale e non smettere mai di perseguire i tuoi sogni". Congratulazioni e auguri anche da parte de La Nazione.