Terza giornata per Festambiente. Dibattiti, laboratori e Quartiere Coffee

Terza giornata a Rispescia per Festambiente che aprirà alle 17.30.

Gli appuntamenti per i bambini prevedono laborati alle 18 ("I tre giorni della merla" con la creazione di mangiatoie per uccelli), alle 19 (collage e argilla) e alle 20 (alla ricerca di elementi naturali per costruire pennelli speciali per poi dipingerci). Alle 21.15 via al "Racconta storie nel tipì: Una giornata di niente di Beatrice Alemagna".

Alle 20, invece, si parlerà di bioeconomy e filiera del compostaggio. Coordina Margherita Ambrogetti Damiani responsabile comunicazione Festambiente e partecipano Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente, Fabrizio Catarsi direttore generale Futura, Edgardo Reggiani direttore operativo Sei Toscana, Elena Nappi sindaca di Castiglione della Pescaia, Erika Vanelli assessora all’Ambiente Comune di Grosseto.

Teatro alle 19.15 con "Gaza Ora" proposto dal Teatro nel Bicchiere.

Alle 19.30 dibattito sullo sviluppo sostenibile coordinato da Giancarlo Capecchi. Partecipano Stefano Ciafani presidente Nazionale Legambiente, Francesco Carri presidente Banca Tema, Felicita De Marco responsabile Group Sustainability & Esg Strategy Iccrea Banca, Marco Onado economista, Leonardo Marras assessore regionale alle attività produttive e turismo, Christian Stivaletti vicepresidente del Distretto biologico della Maremma toscana, Nicola Ciuffoletti cooperativa di Comunità San Giovanni delle Contee, Annalisa Bati vicedirettrice generale Bcc Pontassieve, Fabio Becherini direttore generale Banca Tema. Conclude il presidente Giuliano Amato. Alle 22.30 concerto dei Quartiere Coffee con Tonino Carotone, Mellow Mood, La Luna, I Matti delle Giuncaie.