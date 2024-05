Terni riparte con la "Scarpetta". Ma non sarà l’unico "viaggio"

Riparte martedì alle 22 la "Scarpetta d’Italia", ma gli incontri a tema carne arrivano anche nelle scuole della provincia di Grosseto. E il protagonista è sempre lui, Luca Terni, da Capalbio fino alla conquista delle tavole di tutto lo Stivale. Sta dunque per partire la nuova stagione del programma che andrà in onda su Food Network, il canale 33 di Discovery Channel, su cui ormai il macellaio maremmano è mattatore. Partito, televisivamente parlando, dal contest per il miglior macellaio d’Italia nella trasmissione Rai "Detto Fatto", per Terni il piccolo schermo è ormai una conferma, ma non solo. Negli ultimi tempi sta infatti spopolando anche sui social – Instagram, TikTok e Facebook – dove presenta le sue ricette ottenendo migliaia di visualizzazioni.

"Le nuove puntate di Scarpetta d’Italia sono state girate tra la Campania, la Basilicata e la Puglia – racconta Terni –. Vince chi mi fa fare la famosa scarpetta. Nel frattempo siamo già al lavoro per la nuova edizione. Si sarà anche un nuovo programma su Discovery e sempre inerente al cibo, che mi porterà in giro per la Toscana a scoprire tutti i tesori nascosti della nostra cucina, un nuovo format per Food Network. Per quanto riguarda la carne, sto facendo una collaborazione con un ristorante di Milano in zona San Siro, dove porteremo le nostre selezioni di bistecche, i nostri metodi di cottura e tanto altro. Ho inoltre iniziato la mia attività sui social che sta andando molto bene, la chiamo la Ricettaccia. Torneremo inoltre a grigliare con la Nazionale di calcio". C’è poi l’attività nelle scuole. "Giovedì alle 11 ci sarà un’altra lezione sulla cucina all’Alberghiero Leopoldo di Lorena di Grosseto – aggiunge Terni –, ma sarà anche una lezione di imprenditoria dal punto di vista del ristoratore. Un’iniziativa di Confcommercio insieme a Fipe. All’Alberghiero di Orbetello ho invece tenuto nei giorni scorsi una lezione pratica sui tagli, le cotture e tanto altro".