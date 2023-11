Terme di Saturnia. Yoga e benessere in un unico pacchetto

Nella cornice di Terme di Saturnia Natural Destination, l’autunno e l’inverno continuano nel segno della rigenerazione e della rinascita interiore. Location ideale per lo yoga e per la meditazione, grazie ai suoi 120 ettari di natura attorno a una sorgente millenaria fonte di benessere e salute, Terme di Saturnia Natural Destination arricchisce l’offerta yoga proponendo la nuova formula "Detox Yoga Retreat": un ritiro all’insegna del benessere integrato, dove i benefici delle sessioni di yoga si fondono con le cure e le attenzioni del Programma Detox di "Terme di Saturnia Method". Quattro gli appuntamenti già in programma: dal 23 al 26 novembre, dal 30 novembre al 3 dicembre, dal 14 al 17 dicembre, dal 4 al 7 gennaio.

Le attività yoga e di meditazione, saranno guidate dalle esperte yogi Lorenza Minola (retreat 23 - 26 novembre e 30 novembre - 3 dicembre) e Claudia Esposito (retreat 14 - 17 dicembre e 4-7 gennaio).