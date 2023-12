Terme di Saturnia. Bonus ai dipendenti

Terme di Saturnia farà trovare sotto l’albero di Natale dei suoi dipendenti un bonus da 500 euro. Terme di Saturnia ha deciso di destinare una parte del proprio utile annuale proprio al welfare dei dipendenti e delle loro famiglie. Dopo un turn-around durato 4 anni, che ha portato il fatturato dell’azienda da 15 a 25 milioni di euro annui, il complesso termale ha deciso di coinvolgere tutti i collaboratori in un processo premiante, stanziando il 3% dell’utile in loro favore, tramite l’assegnazione di un bonus indistinto del valore di 500 euro per ciascuno, in aggiunta ai meccanismi di compensazione variabile già in essere e legati ai risultati delle varie aree di business. Terme di Saturnia, guidata dal General Manager Antonello Del Regno (nella foto), è la flagship del Gruppo Terme Italia, e dimostra una volta di più di aver avviato una fase di ulteriore coinvolgimento delle risorse umane nello sviluppo aziendale, attraverso politiche attive di formazione, incentivazione e miglioramento della logistica per i collaboratori. Per l’attribuzione del bonus, assegnato in modo da consentire ai collaboratori di conciliare il regime fiscale di esenzione consentito dalla legge, la società si è avvalsa di una innovativa piattaforma welfare digitale, che consentirà loro di usufruire di beni e servizi utili, presenti a livello locale, regionale e internazionale, utilizzabili in modo efficiente e sicuramente gratificante. La realtà di Terme di Saturnia dà lavoro a circa 200 persone e sta avviando un processo di sviluppo in Italia e all’estero, all’interno della holding Terme Italia. la Società ha oltre 100 anni di storia, è Marchio Storico Nazionale, e a novembre 2024 aprirà a Milano il complesso termale "Scuderie De Montel".