Tenuta Montecucco sotto le stelle a Cinigiano: Serate Speciali "Affacciati" sulla Maremma

Si chiama "Tenuta Montecucco sotto le stelle" e ha l’obiettivo di portare alcune eccellenze del territorio all’interno dell’eccellenza che le ospiterà: il resort ColleMassari, in località Montecucco.

L’iniziativa è di "ColleMassari Hospitality" che per questa prima edizione ha organizzato tre appuntamenti – tutti di giovedì e tutti con inizio 19.30 – che abbineranno aperitivo con i vini dell’azienda, cena a buffet e musica dal vivo.

Si parte domani con un programma che prevede specialità dello chef e degustazioni dei prodotti delle aziende "Subissati" (salumi e insaccati) e "Rustici" (formaggi e latticini), mentre giovedì 10 la cena a buffet sarà accompagnata dalla degustazione dei dessert artigianali e dei gelati del chef pasticciere Paolo Rufo.

Giovedì 17, invece, la serata sarà dedicata ad una grigliata toscana insieme ai prodotti della Macelleria Cappelli con grill a vista e cena servita, il tutto accompagnato dal vino ColleMassari Riserva e dai dessert di produzione dello chef del resort.

Serate quindi molto particolari in un ambiente assai suggestivo, immerso nel verde e capace di trasformarsi un una terrazza naturale che si affaccia su panorami come solo la Maremma e la zona del Montecucco in particolare sanno offrire.

Per poter partecipare alle serate – che sono aperte ovviamente non solo agli ospiti del resort dotato anche di piscina – è necessaria però la prenotazione telefonando al numero 0564 999029 oppure inviando un messaggio WhatsApp al numero 3666324091 o inviare una mail all’indirizzo [email protected]