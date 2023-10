Tenuta di Montecucco: "Sapori d’autunno" con ColleMassari

Sarà una giornata con "Sapori d’autunno" nella Tenuta di Montecucco quella in programma domenica nel resort in località Montecucco. ColleMassari Hospitality, per domenica, ha organizzato un evento che prenderà il via alle 12 con un aperitivo a buffet nel giardino e poi, alle 13, il pranzo con menù a tema uva con pici al vino rosso con ragù bianco di Chianina, guancia di vitello con riduzione di vino ColleMassari e torta all’uva con pralina di gelato. Disponibile anche un menù per bambini. Informazioni al 366-6324091 o 0564-999029.