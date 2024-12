Tentato furto alla Conad. Denunciata

Tentato furto di pesce ieri al Conad di via clodia. Una signora italiana ha tentato di non pagare un sostanzioso acquisto effettuato nella pescheria. Ma i sistemi antifurto che Conad ha installato in tutti i sui supermercati di Grosseto e Castiglione hanno fatto scattare l’allarme non appena la signora ha superato la barriera casse. Immediato l’intervento dei carabinieri con la relativa denuncia. "Nei nostri supermercati è assolutamente impossibile tentare un furto senza essere poi scoperti – dice Paolo Degli Innocenti, socio Conad e proprietari dei supermercati di Grosseto e Castiglione –. Prima di procedere con la denuncia cerchiamo di fare sempre una verifica dell’entità del tentato furto e soprattutto del soggetto che lo tenta. In casi come questi la denuncia è sicuramente immediata".