Tenta di accoltellare in strada l’ex compagna

Tragedia sfiorata mercoledì sera a Sovana. Un uomo di 53 anni, di nazionalità romena già noto alle Forze dell’ordine ha cercato di colpire con un coltello la sua ex compagna. A salvare la donna sono stati alcuni abitanti del paese che avendo sentito le urla, sono corsi in strada in difesa della donna e così l’uomo è fuggito.

L’episodio è accaduto intorno alle 21.30. Il paese conta poche centinaia di abitanti e in estate si riempie di turisti. "Noi stavamo mangiando quando ad un certo punto abbiamo sentito arrivare l’ambulanza e poco dopo, nel cuore del paese, si sono riunite molte persone, all’inizio non avevamo capito cosa fosse accaduto, poi abbiamo scoperto tutto, fortunatamente c’è chi si è accorto ed ha avuto la prontezza di intervenire, evitando il peggio". A raccontarlo è un cittadino che non ha assistito alla scena ma che comunque si sente scosso per quanto accaduto. L’aggressione si è consumata fuori dalle mura domestiche, a due passi da una storica pizzeria, proprio il titolare del locale e i camerieri sono stati tra i primi a intervenire, richiamati dalle urla dei due e il loro intervento a avuto un ruolo centrale in questa vicenda. Prima hanno contribuito ad allontanare l’uomo, poi in attesa che arrivassero altre persone e i soccorsi, hanno dato un primo aiuto alla donna che comunque si presentava con delle ferite e sotto choc. Trasferita successivamente in ospedale, la donna ha riportato varie contusioni e un trauma cranico. L’uomo, invece, è fuggito, è scappato dal paese. I carabinieri della Compagnia di Pitigliano hanno iniziato le ricerche che si sono estese nelle campagne e sono durate per gran parte della notte, quando alla fine il fuggiasco è stato trovato all’interno di un casolare abbandonato. E’ sttao arrestato e condotto in una cella del carcere di via Saffi.

L’uomo sarebbe conosciuto dalle Forze dell’ordine per episodi analoghi accaduti in passato. L’episodio ha scosso l’intera comunità di Sovana che ora si stringe attorno alla donna vittima di violenza.

Nicola Ciuffoletti