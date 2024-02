Tensioni al Poggio di Roselle: "Situazione non più tollerabile. Raccolta di firme per protestare"

Gli abitanti del Poggio di Roselle denunciano una generale e costante situazione di pericolo. Tra le case affidate ai residenti del condominio per l’emergenza abitativa accadono episodi che varcano il limite del lecito. Solo ieri mattina, all’alba, una persona coperta di sangue e mezzo nudo ha iniziato a bussare alla porta di alcuni residenti. "Non era in sé – spiega uno dei residenti – ma sono scene inquietanti che non fanno stare tranquilli". Più volte balzato alla cronaca, al Poggio di Roselle vivono numerose famiglie. "Qui abitano anche molti bambini – spiegano i residenti – ed episodi come quello accaduto questa mattina (ieri per chi legge) sono davvero pericolosi". Tra condizioni di insalubrità e alcune persone fuori controllo che vivono nello stabile, il centro è diventato invivibile. Su iniziativa di alcune famiglie che non tollerano più questa situazione sta partendo una raccolta firme che ha come obiettivo denunciare il comportamento di alcuni soggetti e di conseguenza chiedere il loro allontanamento dalla struttura. "Non è molto che vivo qua – spiega un residente – ma posso assicurare che già le ho viste tante,come tossicodipendenti litigare tra loro, macchie di sangue nel corridoio, urla e litigate notturne. Vivere qua è un incubo, io personalmente evito di uscire la sera e a chi mi bussa non apro". Le famiglie che vivono al Poggio, e lo fanno con rispetto e dignità, si dicono esasperate: "Siamo esasperati – concludono - perché non si respira aria di tranquillità, purtroppo ci vivono persone pericolose".