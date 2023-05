Tenci ha scelto Marta Scevoli sarà la vicesindaca

Il neo sindaco di Castell’Azzara, Tullio Tenci, ha deciso chi sarà il suo vice. È Marta Scevoli, 42 anni, di Selvena e impiegata in un’azienda di pelletteria. Impegnata anche nel sociale, è anche presidente dell’Avis di Selvena. La neo vicesindaco ha alle ultime elezioni amministrative ha ottenuto 28 preferenze (come Elena Rustici). "Abbiamo il sindaco di Castell’Azzara e il vicesindaco di Selvena – spiega Tullio Tenci, primo cittadino –. Marta Scevoli è una persona competente, ha molte qualità e credo che possa essere profondamente d’aiuto per mettere nuovamente in moto la macchina amministrativa del comune di Castell’Azzara". Qualche nodo ancora da sciogliere sul secondo assessore, anche se, come già detto da Tenci il giorno dopo la sua elezione da sindaco: "non sarà esterno". "La squadra con cui mi sono presentato alle elezioni – continua Tenci – è composta da persone di alto valore, ognuno con le proprie conoscenze. L’obiettivo è quello di riuscire a dare deleghe anche ai consiglieri". Ieri intanto per il sindaco Tenci è stato il momento del passaggio delle cariche. "Ho incontrato il commissario Bray che ha guidato in questo ultimo anno il Comune – ha ribadito –. Adesso entriamo nel merito dei bilanci e parallelamente definiamo la squadra di governo dei prossimi 5 anni. Questi sono i primi giorni di impegno per riavviare la macchina amministrativa, per implementare una strategia politica seriamente attenta ai bisogni della nostre persone, nessuno escluso – conclude – e che permetta di riportare tutto il Comune, il territorio e i cittadini, in cima alle nostre priorità".

N.C.