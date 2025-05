Tempo di Balestro. Domani la sfida in piazza

MASSA MARITTIMAE’ un fine settimana ricco di appuntamenti, quello che sta vivendo Massa Marittima, in vista della 130° edizione del Balestro del Girifalco, che si disputerà domani alle 17,30, nella piazza duecentesca della Cattedrale di San Cerbone. Dopo il Balestruzzo, disputatosi ieri sera nell’anfiteatro del Cassero Senese, stamani, inizio cerimonia alle 11, nel Palazzo dell’Abbondanza, ci sarà la presentazione della dedicazione e del Palio di questa edizione, un serico drappo, realizzato da Carlo Cialli ed Elena Rapaccini che saranno presenti alla cerimonia. Nell’occasione verranno premiate anche le classi che si sono aggiudicate la realizzazione dei drappelloni di maggio e di agosto del Balestruzzo, dell’istituto Don Curzio Breschi, rispettivamente la quinta A delle elementari e la terza B delle medie. E nel pomeriggio iniziativa di interesse non solo turistico ma agonistico perché alle 18 dalle bifore del palazzo Comunale usciranno, secondo rigido sorteggio, i vessilli dei terzieri e la cadenza delle uscite scandisce l’ordine di tiro per la gara di domani Prima di questo momento saliente corteggio storico per le vie cittadine fino al raggiungimento della Piazza dove, dopo la lettura del bando e l’esibizione degli sbandieratori attesa fremente per l’estrazione dell’ordine in cui i balestrieri saliranno sul banco di tiro. Dalle 20 in poi le cene sociali pre-balestro, organizzate dai Terzieri di Cittavecchia, Cittannova e Borgo con canti propiziatori e primi sfottò verso i rivali.Roberto Pieralli