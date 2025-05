Goti spiega le dimissioni: "Troppo peso cose personali e meno al lavoro concreto"

FOLLONICA"L’aria era davvero tesa, pesante. Si percepiva già da tempo l’idea di un possibile rimpasto. Poi mi sono state spiegate le motivazioni che però, a mio avviso, non reggevano. Ne ho parlato a quattr’occhi con il sindaco. Anche se preferisco non riportare le sue parole, io non ho trovato che ci fossero motivazioni solide per arrivare a questo punto". Queste sono le parole di Eleonora Goti (foto), che lo scorso venerdì mattina si è dimessa dal suo ruolo di assessore all’interno della giunta comunale di Follonica. Questo atto ha scosso l’opinione pubblica follonichese e suscitato diverse reazioni da parte dei cittadini , tanto che è stata immediata la risposta del sindaco Matteo Buoncristiani che ha pubblicato una dichiarazione in cui ufficializza il nuovo assetto della giunta che vede l’ingresso dei capigruppo consigliari Sandro Marrini e Azzurra Droghini che sostituiscono la già citata Goti e Stefano Boscaglia.

In una breve intervista concessa alla nostra redazione, l’ex assessore Goti spiega i motivi dietro la sua scelta: "Ho iniziato a sentirmi stretta in un ambiente in cui sembrava si desse più peso ai malumori personali che al lavoro concreto per la cittadinanza. Io sono abituata diversamente: quando si riceve un incarico, si porta avanti con coscienza, correttezza e professionalità, fino alla fine (..) Mi dispiace solo che, oltre a quella del sindaco, l’unica altra lista civica rappresentata nella giunta fosse la mia. Mi dispiace perché si era parlato tanto di un’amministrazione a forte trazione civica. Alla fine, non è stato possibile farlo".

Ai nuovi componenti della giunta ella non riserva critiche: "Non mi sento di esprimere un giudizio sull’attuale giunta. Sono stati scelti, quindi immagino abbiano dei meriti. Vedremo cosa faranno e auguro loro un grande in bocca al lupo, perché in queste situazioni ne avranno bisogno. La nostra giunta lavorava bene, c’era unione e confronto. Ora dovranno ritrovare un equilibrio, ma questo è normale in ogni passaggio di consegne".

Infine, l’ex assessore ci tiene a precisare qualche dettaglio riguardo la sua uscita "Ci tengo a chiarire che non si è trattato di un rimpasto: io mi sono dimessa, quindi è una sostituzione, non una redistribuzione interna. Ho scelto di andarmene perché non condividevo più le scelte politiche del sindaco. Questa è la realtà".

Gabriele Pasquini