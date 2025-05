Campionato Italiano Gravel. L’Amiata si prepara

Il countdown è ufficialmente iniziato: tra 60 giorni, il Monte Amiata diventerà il palcoscenico del Campionato Italiano Gravel 2025 e dell’Amiata Bike Festival, in programma per il weekend del 26 e 27 luglio. Un evento che unisce sport, paesaggio, cultura e convivialità, nel cuore verde della Toscana. A dare ulteriore risalto alla manifestazione è la presenza di un nome illustre del ciclismo italiano: Daniel Oss, ex professionista su strada e vice campione del mondo Gravel 2022, che ha già cominciato a testare il percorso in vista della gara. "Per noi è un ospite di eccellenza," ha dichiarato Monica Fanciulli, presidente di Amiata Bike, "due ori e due argenti mondiali nella cronometro a squadre, un atleta che ha portato lo spirito del ciclismo italiano in tutto il mondo".

Il clou del weekend sarà domenica 27 luglio, con la prova tricolore Gravel: un percorso di 110 km con 2.400 metri di dislivello per la gara maschile e 83 km con 1.900 metri per quella femminile. I tracciati attraversano alcuni dei paesaggi più spettacolari della Toscana meridionale: dalla Val d’Orcia, patrimonio UNESCO, alle sorgenti del Vivo d’Orcia, passando per Seggiano e rientrando ad Abbadia San Salvatore. Il tutto con partenza e arrivo all’interno del suggestivo Villaggio Minerario delle ex Miniere di Mercurio, un sito storico che farà da cornice ideale al Bike Village: centro nevralgico dell’evento, con stand, esposizioni e attività per tutti.

Sabato 26 luglio spazio alla Cicloturistica Gravel, una manifestazione aperta a tutti i livelli di preparazione, con tre percorsi ispirati al passato minerario dell’Amiata. I tracciati sono pensati per chi vuole esplorare il territorio con bici Gravel, MTB, E-bike o ciclocross, tra boschi, sentieri tecnici e viste mozzafiato. Nel pomeriggio, spazio anche alle categorie giovanili, che si sfideranno in una gara dedicata all’interno del villaggio.

A completare il programma, numerosi eventi collaterali: si parte già venerdì 30 maggio, con un’anteprima all’insegna della convivialità presso il Birrificio Ad Meata di Santa Fiora, dove verrà presentata la birra ufficiale Amiata Bike, realizzata su misura per i ciclisti. Un’occasione per ritrovarsi, confrontarsi e brindare insieme, tra amici, appassionati, amministratori e sponsor.