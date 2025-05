Balestruzzo archiviato. Vince la giovane Caricato. Oggi i grandi in piazza

MASSA MARITTIMAIn attesa che la piazza del Duomo esploda con i cori e lo sventolio delle bandiere che salutano il vincitore dell’edizione numero 130 del Balestro del Girifalco, nello scenario del Cassero Senese si è consumata una edizione, guastata da un freddo birbone, del Balestruzzo. Bella l’organizzazione che ha visto sfilare per le vie della parte alta della città, coloro che saranno i futuri protagonisti della gara fra grandi e che, davanti a un bel pubblico intabarrato, hanno saputo muoversi con piglio e gusto da veri protagonisti. Podio tutto rosa con Mia Caricato , sul gradino più alto del podio, che difendeva i colori bianco e nero di Cittavvecchia, seconda Alissa Orlandini e terza Giada Billi entrambe di Cittannova.

Nella tarda mattinata di ieri altro pressante appuntamento, nella sala del Palazzo dell’Abbondanza, dove si è alzato il sipario sul serico drappo che andrà al Terziere vincitore. Un palio che è il risultato dell’inedita collaborazione tra il designer Carlo Cialli e la pittrice Elena Rapaccini. Il loro bozzetto, emerso vincitore del concorso di pittura indetto dal Comune, è stato mostrato durante la cerimonia di presentazione ufficiale e vanta, come ha sottolineato il Rettore Stefano Martinozzi, il carattere religioso del Balestro di maggio rispetto a quello di agosto, che si focalizza su temi laici. Quest’edizione del Balestro, dedicato a San Bernardino, arriva in occasione dei 600 anni dalla creazione della Festa nel Nome di Gesù IHS, celebrata il 28 maggio 1425 e il 25 maggio 2025. E dopo le luculliane cene consumate nei terzieri ieri sera, in Cittannova nei Chiostri erano quasi 400 i commensali, tocca ora ai tiratori scelti tentare, con la bravura che da sempre li contraddistingue, portare a casa quello che è stato definito il Drappo dipinto a quattro mani.

Ecco le composizioni dei terzieri.Cittavvecchia scende in campo con Edoardo Fagiolini, Manuele Magrini, Angelo Melis, Paolo Martini, Alessandro Vagnetti, Walter Bertella, Luciano Tonelli, e Filippo Mori. I colori giallo e blu di Borgo saranno difesi da: Andrea Grassini, Michele Mori, Alberto Stanghellini, Alessandro Rosticci, Lorenzo e Luano Toninelli, Lorenzo Nodi e Marco Massai. I bianco rossi di Cittanuova invece saranno: Francesco Manetti, Tommaso Pazzini, Tommaso Pesci, Cosimo Gabrielli, Daniele Cavaglioni, Gianni Gori, Giovanni Casu e Fabio Badii.

Roberto Pieralli