Temperature sotto zero e neve

Temperature di nuovo sotto lo zero e neve ad alta quota. Ieri l’Amiata è stato ricoperta da un leggero manto nevoso. Qualche centimetro di neve in vetta (circa 5 centimetri ) e nel pomeriggio ha iniziato a nevicare anche ai poli (Prato delle Macinaie e prato della Contessa). Da oggi per buona parte di settimana la colonnina di mercurio dovrebbe rimare sotto lo zero e questo potrebbe facilitare la messa in funzione del sistema di innevamento artificiale. L’obiettivo delle due società che gestiscono gli impianti di risalita (Isa e Ais) è quello di riuscire ad aprire quanto prima almeno qualche pista da sci, soprattutto campi scuola, e questo può voler dire sfruttare ogni minima finestra di maltempo. Nella giornata di ieri la neve in vetta ha richiamato anche qualche curioso e turista. Ieri la minima ha toccato i -3 gradi centigradi.