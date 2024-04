Teatro Moderno. Music Crew Band per il "Sole"

"The Music Crew Band live" è il titolo dello spettacolo in programma nel teatro Moderno sabato 27 (inizio alle 21.30) organizzato con l’obiettivo di raccogliere fondi in favore della Fondazione Il Sole.

Con il patrocinio oneroso del Comune di Grosseto, l’evento è organizzato dall’associazione Promozioni Musicali Riunite con l’obiettivo, quindi, di aiutare la Fondazione grossetana dando sostegno concreto alle importanti attività svolte sul territorio.

Ospiti di eccezione provenienti da Sanremo e da "Ballando con le stelle" saranno Luca Velletri, ovvero una tra le più belle voci della Musica Italiana (Notre dame de Paris, Fantasma dell’Opera); Marco Guidolotti, tra i sassofononisti più celebri del panorama jazzistico italiano, e Jaun Carlos Albelo Zamora, polistrumentista di fama internazionale che ha collaborato con i più grandi autori della Musica Italiana.

Presenterà e racconterà l’evento Daniele Sgherri, docente di scuola media e grande esperto di musica leggera italiana, nonché autore di numerosi saggi (anche sulla storia del Festival di Sanremo) e profondo conoscitore di Lucio Battisti, tanto da essere considerato anche il possessore della più ampia collezione di oggetti e dischi relativi al cantautore.

Sul palco saliranno anche Silvia Ciabattini (voce), Chantal Mersi (voce), Mauro Innocenti (sax alto e baritono), Lucio Labate (sax tenore), Emanuele Barbetti (tromba), Francesco Fantacci (trombone), Cesare Manetti (batteria), Arturo Giordano (ercussioni), Luca De Stasio (chitarra), Marco Sorresina (piano e tastiere), Leonardo Peruzzi (basso e direttore artistico). Sara possibile acquistare i biglietti in prevendita nella sede della Fondazione il Sole, al Clan della Musica in Grosseto, al Music Factory, nell’edicola La Pace (in via della Pace, davanti alla basilica del Sacro Cuore) e al teatro Moderno la sera stessa dell’evento (salvo sold out in prevendita). Il costo del biglietto è di 10 euro.