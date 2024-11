Teatro Moderno. Le emozioni di Lucio Battisti

Dopo un tour di tre anni che ha attraversato decine di teatri in tutta Italia, la Temporary Band sabato alle 21 arriva finalmente a Grosseto per omaggiare Lucio Battisti in un concerto che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico del Teatro Moderno. Il format della Temporary Band è nato al Teatro Parioli, nella sua versione Theatre Club, sotto la direzione artistica di Nanni Venditti, che ha applicato le logiche della compagnia teatrale stabile al mondo della musica dal vivo. Gli interpreti coinvolti, di fama internazionale e con collaborazioni prestigiose alle spalle, si alternano nei diversi progetti per rendere omaggio ad artisti come Battisti, Battiato, De André e Pino Daniele, mettendo il proprio talento al servizio di progetti sempre nuovi, uniti dal fil rouge della compagnia stabile. La Temporary Band celebra i grandi musicisti del passato, mantenendo viva la loro arte attraverso interpretazioni autentiche e coinvolgenti.

A Grosseto, la band si esibirà con un cast di musicisti d’eccezione, tra cui artisti che hanno collaborato con leggende della musica internazionale come Ray Charles, Zucchero, Tom Jones, Joe Cocker, Lucio Dalla e Renato Zero. Alla voce sarà presente un ospite speciale, noto per le sue interpretazioni in musical di Riccardo Cocciante e protagonista dell’edizione internazionale di "We Will Rock You", prodotto dagli ex membri dei Queen, Ben Elton e Roger Taylor.

I musicisti in scena saranno Stefano Scartocci (direttore musicale e pianista, storico collaboratore di Lucio Dalla), Damiano Borgi (voce), Stefano Scarfone (chitarrista eclettico, produttore e arrangiatore, con anni di collaborazione con Gabriella Ferri e Franco Califano), Eric Daniel (sax e flauto, icona della musica internazionale, ha accompagnato artisti come Zucchero, Ray Charles, Joe Cocker, Tom Jones e Stevie Wonder), Giampaolo Scatozza (batteria, reduce da tournée in Stati Uniti e Canada, ha lavorato con Tom Jones e Paul Young), Fabio Penna (bassista eclettico, ospite fisso nelle orchestre Rai, ha suonato con Mike Stern e Luis Bacalov).