Teatro e letteratura alla Sala Friuli

Teatro e letteratura si incontrano alla Sala Friuli. È in programma per domani alle 16, nella Sala Friuli di Grosseto, un evento che unisce teatro e libri, promosso da Innocenti editore in collaborazione con il Coeso Società della Salute Grosseto e le compagnie teatrali Confine Zero e La Compagnia dei Cosi. Si inizia con un’introduzione condotta dal giornalista Paolo Pisani. L’evento prosegue con un frammento teatrale tratto dall’ultima produzione della compagnia Confine Zero "La ballata di Tiburzi e Puccini", con un accompagnamento musicale alla fisarmonica di David Vegni. Dopo questo primo spettacolo, ci saranno le presentazioni dei libri "Mariamatta" di Palma Silvestri e "...Babbino caro..." di Luciana Tosti Pollini e Francesco Tozzi, in cui ci saranno riflessioni e interventi in merito ai temi trattati dalle due pubblicazioni. Alla fine delle presentazioni ci sarà il secondo e ultimo spettacolo, "Isole ferme, leggermente mosse", portato in scena da La Compagnia dei Cosi, una rappresentazione teatrale divisa in tre atti e, a seguire, rinfresco con il vino Testamatta offerto da Bibi Graetz. All’evento interverranno l’autrice del libro "Mariamatta" Palma Silvestri, gli autori del libro "...Babbino caro..." Luciana Tosti Pollini e Francesco Tozzi, la direttrice del Coeso Tania Barbi, il giornalista Paolo Pisani e infine l’editore Stefano Innocenti.