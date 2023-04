Tante iniziative verso la "Settimana Santa" Oggi a Roselle la Via Crucis drammatizzata

Approssimandosi la Settimana Santa tornano alcune iniziative che, accanto alle solenni liturgie, aiutano a vivere e meditare i misteri della passione, morte e resurrezione di Cristo. A Roselle oggi vigilia delle "Palme", la comunità parrocchiale di Roselle proporrà la Via crucis drammatizzata "Con la stessa passione di Gesù", che avrà inizio alle 18.30 partendo dalla chiesa parrocchiale. Una quarantina di persone che si metteranno in gioco ed insieme a loro, tutta la comunità di Roselle: le catechiste, le donne della parrocchia che hanno cucito i costumi, i ragazzi del catechismo, quelli che si occupano dell’organizzazione tecnica. Quella di quest’anno è la ventesima edizione e finalmente si tornerà alla normalità dopo che nel 2020 salto a causa del covid e lo scorso anno fu statica ed in forma ridotta. La sera di domani le Sacre rappresentazioni della passione secondo Matteo saranno proposte nel centro storico di Grosseto, grazie alla parrocchia di San Francesco. Le Sacre rappresentazioni inizieranno alle 21 da via Ginori. Le altre tappe saranno in via Garibaldi, via Saffi, sulle Mura fino ai Leoni, quindi in via Andrea da Grosseto per terminare in chiesa dove avrà luogo la deposizione.