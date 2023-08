Tamponamento a Orbetello: Strada bloccata per 2 ore

Incidente stradale con tamponamento lungo la statale Aurelia, corsia sud, a Banditella, poco prima del bivio per Fonteblanda, intorno alle 9,30 di ieri. Coinvolte due autovetture. La Statale Aurelia è rimasta bloccata in quel tratto fino alle 11 circa. Il traffico è stato deviato su alcune strade interne, come quella che da Fonteblanda corre parallela fino al Collecchio. Si è comunque formata una lunga coda di auto incolonnate, un paio di chilometri, soprattutto in prossimità dell’incidente. Le cause e la dinamica dell’incidente stradale sono in corso di accertamento da parte della Polizia stradale intervenuta sul posto con due pattuglie. Presenti personale del 118, ambulanze di Misericordia e Croce Rossa Italiana. Due giovani di 29 anni di origini statunitensi che procedevano in direzione Roma, per rientrare a casa negli Usa dalla vacanze trascorse in Italia sono rimasti feriti e trasferiti in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale civile di Orbetello dove sono stati ricoverati. Su l’altra auto viaggiava un colonnello dei carabinieri forestali di Livorno e il suo autista.