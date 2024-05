Susanna Ceccardi: "Tutela del made in Italy"

L’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi ha trascorso due giorni tra candidati sindaci, produttori locali e cittadini. In occasione della visita ha ribadito di voler mettere al centro della sua campagna elettorale "i territori e le eccellenze che rappresentano uno dei fiori all’occhiello della nostra Italia". Il tour è cominciato a Castiglione, poi a Massa Marittima e, assieme al coordinatore locale del Carroccio Daniele Brogi, ha incontrato i candidati sindaci delle liste sostenute dalla Lega nell’area delle Colline metallifere. Quindi Francesca Travison per Scarlino, Sandro Poli per Massa Marittima Ademaro Dei per Monterotondo e Claudia Antinori per Montieri. Da qui si è poi recata a Ribolla per sostenere il coordinatore locale della Lega Paolo Pazzagli e gli altri rappresentanti della lista di centrodestra di Alessio Caporali, candidato sindaco a Roccastrada. Quindi a Montepescali per il banchetto medievale. A Grosseto ha fatto visita all’evento di street food organizzato sulle Mura medicee, accompagnata dagli assessori Riccardo Megale e Sara Minozzi. Nel tour di Ceccardi ci sono rientrati anche Seggiano a sostegno del candidato sindaco locale Gilberto Alviani e di Michele Bartalini che corre per il secondo mandato a Castel Del Piano. Nel suo giro l’esponente della Lega ha avuto anche modo di visitare due aziende: la ditta Subissati di Roccastrada e il Frantoio Franci di Montenero D’Orcia. Durante queste visite Susanna Ceccardi, ha ribadito la sua "ferma volontà di difendere in Europa il Made in Italy, di tutelarlo dalla piaga dell’Italian Sound dei prodotti stranieri che emulano, solo nel nome, le nostre produzioni". Il tour di Ceccardi, infine, ha toccato anche Porto Ercole.