Non funziona la carta di credito, la cassiera paga la spesa ai ragazzi Down

Grosseto, 25 marzo 2023 – La loro carta di credito non funzionava. E allora è stata la cassiera a pagare la spesa a un gruppo di ragazzi Down che stavano partecipando a un progetto di autonomia. Il bel gesto accade a Grosseto.

A raccontare quanto accaduto al quotidiano online MaremmaOggi è l’Associazione italiana persone Down del capoluogo maremmano, che segue i giovani. Tutto accade nella mattina del 25 marzo in un punto vendita Carrefour. I giovani fanno parte di un progetto per una vita autonoma.

Sono loro in prima persona ad organizzarsi e a fare la spesa durante il weekend. Così è accaduto anche in un sabato mattina come tanti.

Mettono nel carrello quello che gli serve e poi vanno alla cassa. Ma c’è un malfunzionamento e la carta loro fornita dalla stessa Associazione non funziona. I ragazzi sul momento non sanno cosa fare ma la cassiera toglie tutti dall’imbarazzo. E’ lei a pagare per loro i circa 120 euro dello scontrino.

Un gesto che, per quanto la cassiera abbia voluto rimanere anonima, non è passato inosservato e anzi ha colpito molto l’Associazione, che tramite la presidente Sara Restante ha ringraziato la dipendente che ha voluto fare un gesto importante, che non ha interrotto il bel sabato che si apprestavano a passare i ragazzi. Un gesto che fa onore alla città.