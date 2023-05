Super robot Il "Manetti" campione d’Italia

Il Polo tecnologico "Manetti Porciatti" continua a mietere successi in campo nazionale, conquistando il titolo di campione d’Italia alla "World Robot Olympiad Italia" nella categoria Robomission Senior. Dopo il titolo a Roma con i robot calciatori, stavolta gli studenti hanno ottenuto quello con i robot Lego, grazie alla squadra "Sbucciafili" composta da ragazzi delle classi 3EC e 4EC dell’indirizzo di Elettronica (curvatura Robotica), sotto l’esperta guida del professor Daniele Benedettelli. Quella del team grossetano è stata una vittoria schiacciante alle gare finali, che consentirà la partecipazione ai mondiali previsti a Panama nel novembre prossimo. La World Robot Olympiad è una competizione internazionale di robotica, nata nel 2004 e basata su robot Lego, rivolta agli studenti dagli 8 ai 19 anni. Quest’anno, la gara "Connecting the world - Marine Life preservation" ha affrontato il tema di come i robot possano contribuire a connettere il mondo in modo sostenibile. Panama, con il suo celebre Canale, è il paese ospitante delle finali Wro 2023 ed è un punto centrale per la logistica marittima mondiale. Le missioni che i giovani provenienti da tutto il mondo dovranno affrontare costruendo e programmando robot Lego autonomi, sono focalizzate sui modi in cui queste macchine possono migliorare l’efficienza e la sicurezza delle infrastrutture di spedizione e tecnologia digitale. Nella categoria Robomission Senior, il robot Lego Mindstorms, sviluppato dagli studenti di elettronica Thomas Corridori, Alessandro Di Lorenzo, Stefano Rocchi, ha compiuto le missioni in maniera impeccabile, caricando autonomamente container multicolori su due navi portacontainer per poi trasportarle in sicurezza fuori dal porto. "La partecipazione alle gare - racconta il professor Benedettelli – è stata resa possibile grazie al supporto fondamentale della Tecnoseal, azienda leader mondiale nella produzione di anodi sacrificali per la protezione catodica nei settori industriali e della nautica, e perciò sponsor su misura per il tema della competizione".