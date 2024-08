"Summer Night Concert" nel Podere e in biblioteca

In occasione del 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea del Sud e Italia, nell’amicizia tra i due Paesi, è stato organizzato il "SummerNight Concert" in programma oggi alle 21, nel Podere Sequerciani nel comune di Gavorrano, e domenica (sempre alle 21) nel cortile della Biblioteca comunale di Massa Marittima. Ingresso libero.

L’arte e la musica hanno il potere di unire i popoli e contrastare l’odio e l’intolleranza verso gli stranieri. Sul palcoscenico si esibiranno quattro artisti coreani che eseguiranno brani di diversa provenienza stilistica e internazionale, tra cui: Schubert, Brahms, Puccini, Piazzolla, Spohr, Gershwin, Løvland e Young Sub Choi. Il programma prevede un pot-pourri culturale senza confini, con una selezione di piccoli tesori musicali che spaziano dalla musica seria e da intrattenimento a quella popolare e d’avanguardia. Un fregio pittorico largo 11 metri dell’artista tedesco Achim Freyer simboleggerà la varietà delle performance. Gli interpreti sono il soprano Esther Lee, nata a Seoul, in Corea del Sud, laureata all’HdK di Berlino, vincitrice del primo premio al Concorso Maria Callas di Aten. Al clarinetto si esibirà il JunMo Dong laureato all’Università di musica di Heidelberg-Mannheim in Germania e alla New England Conservatory Graduate School di Boston. Al pianoforte Dong Jin Lee, talentuoso artista, che nel 2023 è stato selezionato come borsista della Richard-Wagner-Stipendienstiftung.

I due concerti sono organizzati dalla Massa Marittima Multiservizi e da Podere Sequerciani e Achim Freyer Stiftung, con il patrocinio del Comune di Massa Marittima e del Comune di Gavorrano.