Sulle strade rombano i motori. Torna il "Trofeo Maremma". Sono tre i Comuni coinvolti

FOLLONICA

Weekend ricco di sport a Follonica. Scatta infatti stasera il 49° Rally Trofeo Maremma, organizzato dal Comitato Trofeo Maremma con il patrocinio del Comune di Follonica. Le corse vere e proprie si disputeranno domani e domenica ma già da stesare i bolidi compariranno sulle strade e nelle location. Per il terzo anno consecutivo, la manifestazione motoristica partirà dal centro cittadino, in Piazza Guerrazzi, che sarà anche la location della conclusione della gara, dopo che i partecipanti avranno percorso 8 prove speciali nella giornata di domenica. La kermesse motoristica partirà da Piazza Guerrazzi e, dopo aver attraversato il centro cittadino, approderà in via Amorotti, sede che ospiterà il riordino notturno. La novità è il ritorno al passato, sia per quanto riguarda il tracciato che per le manifestazioni collaterali, come il 10° Rally Trofeo Maremma Storico; infatti saranno in gara vetture che hanno fatto la storia del rallismo mondiale.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sono previste modifiche alla circolazione in varie strade e piazzedi Follonica ma anche nel territorio comunale di Scarlino, in particolare al Puntone. In considerazione della complessità dell’evento e dell’importanza di garantire la sicurezza stradale, è stato disposto il divieto di transito e sosta dei veicoli nel parcheggio pubblico di via Dogana/lungomare Garibaldi a partire da oggi alle 14 fino a domenica alle 19, destinando l’area ad uso esclusivo come parco assistenza.

Domani dalle 7.30 alle 15, sul lungomare Garibaldi, corsia lato monte, sarà istituito il divieto di transito e sosta per consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche. Sempre domani dalle 16.30 alle 23.30 e comunque fino al passaggio dell’ultimo concorrente, sarà vietato il transito e la sosta lungo la strada consortile Val Molina dalla località La Zingara fino all’incrocio con la strada provinciale 105 di Tirli per consentire lo svolgimento delle prove speciali. E anche la prova speciale di Tirli interesserà anche, con partenza da Pian d’Alma e arrivo a Tirli, il Comune di Castiglione. Le vetture passeranno dall’Ampio, raggiungeranno il centro di Castiglione per una sosta e godersi il panorama, e ripartiranno poi per raggiungere il centro abitato di Tirli. Anche in questo caso ci saranno delle strade off limits per tutto il tempo della manifestazione motoristica.