Sull’Amiata non c’è che da scegliere

Si festeggia sull’Amiata e gli appuntamenti sono nei paesi a valle. A Santa Fiora, dopo il grande successo della Fiaccolata, che tutti gli anni richiama migliaia e migliaia di visitatori da ogni parte di Toscana, è festa grande a partire dalle 22 con il concerto dal vivo dei "The Hills Guys", una band senese composta da voce, sax, chitarra, basso e batteria che ci farà rivivere i mitici anni 50 e 60 con i classici del Rock and Roll, lasciando uno spazio anche ad altri generi come il blues e lo swing. Il divertimento continua fino a tarda notte con Coqò Djette, una dj selecter italiana che vanta partecipazioni a manifestazioni e festival internazionali e condivisioni di palco con Roy Paci, Asian Dub Foundation, Alpha Blondy, Nada, Finardi, Colapesce. Conquisterà il pubblico con la sua selezione di world music, global bass, elettronica e insolite canzonette anni ‘50 e ‘60 in vinile. Aprirà la sua borsa di dischi per creare nuovi mondi con vinili polverosi. Eclettica, ironica con il suo gusto elegante e retrò. Ad Arcidosso è in programma il cenone di Capodanno al Castello Aldobrandesco mentre a Castel del Piano si festeggia in piazza Garibaldi. Il cartellone degli eventi intitolato "Meraviglie" per la giornata di oggi dà appuntamento dalle 17:30 in piazza Garibaldi per un’originale fiaccolata, con vischio e vin brulè. L’appuntamento è a cura del Motoclub Castel del Piano. Eventi anche nelle frazioni dei comuni amiatini dove le associazioni culturali organizzano cenoni a tema e serate musicali.