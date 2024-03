Sull’Amiata, "Da questo punto del mondo". Ultime riprese per il film di Falaschi

Sul Monte Amiata, a Santa Fiora e Arcidosso, ultimi ciak per le riprese per il quinto lungometraggio di Francesco Falaschi, "Da questo punto del mondo", un film in tre episodi sul tema del vivere nell’Italia interna, tra voglia di partire, restare, tornare. In questo senso il regista recupera la passione per il cortometraggio, mai abbandonata in 25 anni di attività, ma stavolta costruendo un trittico di storie unite dalla comune ambientazione amiatina e legate dal tema dell’abitare i luoghi geograficamente periferici, "fuori rotta", ma che possono diventare un nuovo centro per le vite dei vari personaggi che vedremo sullo schermo. L’idea produttiva del lungometraggio nasce nell’ambito del progetto Pnrr "Attrattività dei borghi", ottenuto nel 2023 dal Comune di Santa Fiora, che ha fornito la base e lo stimolo per raccontare in immagini un contesto più ampio, anche per avere maggiore spessore narrativo e visibilità. Le location, infatti, sono state scelte in tutto il versante grossetano del Monte Amiata: Santa Fiora, (centro storico, piazza Garibaldi e Palazzo Cesarini Sforza), Arcidosso (centro storico, Rocca Aldobrandesca, Montelaterone) e Casteldelpiano (centro storico, palazzo Nerucci). "Da questo punto del mondo", scritto da Falaschi insieme allo sceneggiatore e soggettista Alessio Brizzi, coinvolge attori come Cristiana Dell’Anna (nella foto), Paolo Sassanelli, Fabrizia Sacchi, Daniele Parisi, Alessandra Arcangeli, Luigi Fedele, Jacopo Olmo Antinori, Cecilia Dazzi, Alessia Barela, Valentina Martone, Massimo Salvianti, Angela Pepi, Beatrice Bertani. Produce Francesco Bruschettini con Kahuna film srl.