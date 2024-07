Sulla strada del Pollino. Silos rischia di crollare

Il danno poteva essere molto più serio, invece tutto pare si sia risolto riuscendo ad evitare il crollo. Il danno ha riguardato un silos, che si trova sulla strada del Pollino. Ieri pomeriggio i Vigili del fuoco hanno lavorato per alcune ore per evitare che il grande silos, alto almeno 15 metri, cadesse su se stesso. La struttura infatti è andata in dissesto statico. Il silos conteneva 4.500 quintali di grano, che in gran parte si sono riversati nel piazzale antistante. L’intervento, in un ‘azienda agricola sulla strada del Pollino, è stato necessario per evitare il collasso del silos e per stabilire come mai la struttura cilindrica abbia subito una lesione trasversale a circa metà della sua altezza. La struttura è metallica e non si esclude che sia stata danneggiata anche per colpa del grande caldo di questi giorni. Durante le fasi dell’emergenza i Vigili del fuoco hanno sorvegliato le operazioni di svuotamento del grano dal deposito.