Sul grande schermo con "Clorofilla" e "Fuori orario"

Tanti appuntamenti al Cinema Stella per questa settimana. Si inizia oggi alle 17 con il film "Club Zero" di Jessica Hausner. Alle 21.15 invece Clorofilla, con ingresso gratuito, presenta il documentario "Peso morto" di Francesco Del Grosso, con la partecipazione in sala del regista che sarà introdotto da Luca Ceccarelli di PuntoZIP. Si tratta della storia di un errore giudiziario che ha visto protagonista Angelo Massaro, condannato ingiustamente e scarcerato dopo 21 anni di prigione. Domani entra in programmazione "La guerra del Tiburtino III" di Luna Gualano alle 21.15 (alle 17 invece "Club Zero") che sarà in sala alle 17 di sabato insieme ai Manetti bros, produttori del film. La giornata è realizzata in collaborazione con il Piccolo Cineclub Tirreno dove il film è in programmazione la sera di sabato. Domenica alle 19 si inaugura la rassegna "Fuori orario" (ingresso 5 euro), sempre in orario extra programmazione ufficiale, con una chicca del cinema d’animazione: "Manodopera" di Alain Ughetto vincitore al festival di Annecy e agli Efa,un piccolo gioiello in stop motion.