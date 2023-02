Gli studenti e le studentesse di Follonica, sia delle superiori che dell’università, che si devono spostare fuori dal territorio comunale per raggiungere le proprie sedi di studio, possono chiedere il rimborso del titolo di viaggio. Il progetto si chiama "VIAggiare" ed è finanziato dal Comune di Follonica grazie agli utili della Farmacia Comunale. Per presentare la domanda c’è tempo fino al 9 marzo. Possono inoltrare la richiesta per usufruire del rimborso i residenti nel Comune di Follonica che hanno una fascia Isee non superiore ai 15.748,78 euro. Il rimborso previsto sarà pari al 20% del costo dell’abbonamento. Il modulo per la presentazione della domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Follonica, nella sezione "servizi socio educativi" ed è anche distribuito anche in formato cartaceo negli uffici socio educativi di via Roma 47, da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.45 e il martedì e il giovedì anche dalle 15:30 alle 17. Le domande potranno essere presentate entro il 9 marzo a mano, via posta, tramite mail pec. "Il rimborso dei titoli di viaggio è reso possibile grazie agli utili della farmacia comunale – spiega il vicesindaco Andrea Pecorini – Grazie a queste entrate ogni anno possiamo investire cifre importanti in progetti sociali e di welfare, a favore di tutta la cittadinanza, e soprattutto a favore delle fasce più deboli".