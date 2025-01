Studenti impegnati sull’oasi del Wwf

GROSSETO

Un’intensa giornata di studio quella che si è svolta al Centro di educazione ambientale "Pecci" nell’Oasi Wwf a Giannella. Cinquanta studenti del Liceo Scientifico di Orbetello si sono confrontati sul commercio internazionale di specie protette disciplinato dalla convenzione Cites firmata a Washington nel 1973. Un affascinante percorso di studio nel quale sono stati guidati dal Nucleo Cites di Arezzo, durante il quale sono stati affrontati temi relativi alla biologia delle specie in via di estinzione ed ai rischi relativi al commercio illecito di animali e piante. Ogni anno in Toscana i 4 nuclei operano con oltre 700 controlli e garantiscono con oltre 19000 certificati la legalità del commercio extra e intracomunitario di esemplari vivi e di prodotti derivati di specie considerate a rischio di estinzione.