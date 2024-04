Street Music Festival. In palio i biglietti per tre concerti

Un’altra estate di musica, arte e divertimento, quella che si aprirà ufficialmente dal 12 al 21 luglio a Manciano con la quattordicesima edizione del Manciano street music festival, la manifestazione organizzata dall’associazione musicale "Diego Chiti" di Manciano. Da venerdì 12 luglio a domenica 14 luglio, infatti, il borgo maremmano ballerà dal pomeriggio alla notte con le street band. Dal 19 al 21 luglio, poi, tornano anche i concerti sul palco.

Il Manciano street music festival, inoltre, lancia quest’anno una lotteria che mette in palio sei biglietti per i concerti di Marco Mengoni, Gianni Nannini e Diodato. L’estrazione dei sei vincitori avverrà nella serata conclusiva della manifestazione, il 21 luglio: il vincitore del primo premio riceverà due biglietti per il concerto di Marco Mengoni, allo Stadio Olimpico di Roma il 2 luglio 2025; secondo premio due biglietti per il concerto di Gianna Nannini al Mandela forum di Firenze, in programma il 14 dicembre 2024; terzo premio due biglietti per lo spettacolo Diodato nei teatri 2024, che si terrà al Teatro moderno di Grosseto il 28 settembre prossimo.