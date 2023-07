Street Music Festival Chiusura col botto a Manciano Sul palco c’è Neri Marcorè

Dal grande schermo al palco del "Manciano Street music festival": sarà Neri Marcorè stasera alle 21.30 a concludere questa tredicesima edizione della kermesse musicale organizzata dall’associazione culturale "Diego Chiti". Mentre nelle maggiori sale si proietta il film "Le mie ragazze di carta", di Luca Lucini, Neri Marcorè arriva al parco "Mazzini" di Manciano con il suo spettacolo "Le mie canzoni altrui". I primi passi che Marcorè muove sul palco, molto prima di diventare attore e conduttore, sono legati alla musica, una passione mai sopita che negli ultimi anni ha ripreso linfa e corpo. Senza far mancare al pubblico la sua ironia, come già si evince dal titolo, "Le mie canzoni altrui" è un concerto che spazia nel mondo dei cantautori italiani e stranieri, dal folk al pop, inanellando pezzi noti e meno noti che in qualche modo rappresentano la sua formazione musicale, legata a esperienze di vita personali o semplicemente al piacere di coinvolgere il pubblico nella condivisione di un patrimonio musicale comune. Sul palco, insieme a Marcorè, Domenico Mariorenzi alla chitarra acustica, al bouzouki e al pianoforte, Fabrizio Guarino alla chitarra elettrica, Alessandro Patti al basso e contrabbasso e Simone Talone alla batteria. È il piccolo schermo a farlo conoscere e apprezzare dal grande pubblico, in particolare con le trasmissioni che lo vedono al fianco di Serena Dandini e Corrado Guzzanti, come "Pippo Chennedy Show", "L’ottavo nano", "Parla con me", la collaborazione con la Giappala’s Band in "Mai dire gol" e la conduzione, sui Rai 3, di "Per un pugno di libri". La carriera cinematografica lo porta ad ottenere due nomination per i David di Donatello. In questi giorni è al cinema con Le mie ragazze di carta" di Luca Lucini.