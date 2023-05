Strategie per il futuro "Studio" per la Maremma

La Provincia di Grosseto ha sottoscritto una convenzione con il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università Milano Bicocca e con il dipartimento di Ingegneria dell’Università di Pisa (Destec) per la redazione di uno studio di analisi e interpretazione territoriale finalizzato a fornire un quadro conoscitivo aggiornato, a servizio delle future strategie di sviluppo. "Vogliamo che le scelte strategiche per il futuro della provincia di Grosseto siano supportate da un’indagine conoscitiva approfondita e rigorosa, condotta dagli esperti delle due università coinvolte, – dice il presidente della Provincia, Francesco Limatola – al fine di restituire un quadro aggiornato dello stato dell’arte che rappresenta un elemento indispensabile per programmare e mettere pienamente a frutto tutto il potenziale di questo territorio".

Lo studio, che è nella sua fase di avvio, si concluderà entro l’anno, prenderà in considerazione la struttura economica e le componenti infrastrutturali del territorio per individuare gli ambiti di innovazione e le pratiche emergenti e di contro scardinare alcune letture diffuse ma non più aderenti alla realtà provinciale. I principali obiettivi saranno l’individuazione di strategie tese ad incrementare la competitività produttiva e residenziale tenendo conto delle caratteristiche della provincia nel suo insieme e delle diverse vocazioni delle sub-aree; la promozione dei distretti produttivi esistenti e l’accelerazione dello sviluppo di quelli in fase di costituzione con il conseguente aumento dei livelli occupazionali; per raggiungere questi obiettivi la selezione dei meccanismi di cooperazione fra stakeholders pubblici e privati interni al territorio; infine definire iniziative che favoriscano una nuova immagine esterna del territorio.