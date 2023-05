"Stranizza d’Amuri" con Fiorello

Giuseppe Fiorello venerdì alle 21.30 presenterà il suo film d’esordio in collegamento video con il Piccolo Cineclub Tirreno. Per partecipare alla serata è consigliata la prenotazione da effettuare chiamando il 3393880312.

Il film "Stranizza d’Amuri", intrepretato dai bravissimi Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro, è dedicato a Giorgio e Antonio ed è liberamente ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto nella Sicilia degli anni ‘80.

Nino è il figlio maggiore in una famiglia di creatori di fuochi d’artificio: gente onesta, allegra e laboriosa. Il ragazzo ha appena terminato il liceo con profitto e il suo regalo è stato quel motorino con cui scorrazza gioiosamente attraverso la campagna siciliana. Gianni è un suo coetaneo tornato dal riformatorio che vive in un altro paese con la madre e il patrigno che gli ha dato un lavoro nella sua officina e un tetto sopra la testa, ma che lo tratta con continuo disprezzo. Di fronte all’officina c’è il bar i cui avventori si dilettano a prendere in giro il ragazzo additandolo come omosessuale. Un giorno, mentre Gianni sta andando a consegnare un Ciao ad un cliente, Nino lo sperona con il suo motorino: è la scintilla che accende un’amicizia meravigliosa, che potrebbe condurre a qualcosa di molto più profondo. Ma la Sicilia rurale dei primi anni Ottanta non è il luogo per questo tipo di relazioni dai confini incerti.