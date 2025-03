’Stramagliano’. Oggi la gara

Oggi torna la settima edizione della "Stramagliano urban trail", la gara di podismo amatoriale Uisp in programma dalla mattina in piazza della Repubblica, con ritrovo dalle 7.30 alle 8.45 e partenza alle 9.30. L’evento, fortemente voluto dal Comune di Magliano in Toscana, è organizzato da Marathon Bike. percorso, di 10.600 chilometri "Prima prova corri in Maremma 2025", partirà da piazza della Repubblica a Magliano e proseguirà in via Garibaldi, via Mazzini fino a via del Madonnino, costeggiando poi la cinta muraria e continuando in via dei Frantoi fino a via Oberdan, via Garibaldi e tornando poi in piazza della Repubblica. Le iscrizioni possono essere fatte direttamente da Runnig 42, a Grosseto, oppure tramite Whatsapp al numero 320.0808087, inviando una copia valida della tessera. Per informazioni: 320.0808087.