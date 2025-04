Strage di Ribolla. Tavola rotonda per la ricorrenza

Ci si avvicina al 71esimo anniversario della strage di Ribolla del 4 maggio 1954 a seguito della quale persero la vita 43 minatori e per ricordare le vittime il coordinamento regionale della la FenealUil, Federazione nazionale lavori edili affini del legno, organizza una tavola rotonda che costituirà anche l’occasione per discutere di temi cruciali legati alla sicurezza sul lavoro e all’attività produttiva del territorio. "Lavoro e sicurezza: la memoria come guida verso il futuro" è il titolo dell’incontro in programma sabato 3 maggio, a partire dalle 14.30 all’ex cinema Mori di Ribolla.

Il pomeriggio si aprirà con una lettura a cura di Massimiliano Gracili, che ripercorrerà la storia della miniera, un luogo simbolo della comunità locale segnato da un doloroso passato. Seguirà la tavola rotonda alla quale parteciperanno figure di spicco del panorama sindacale, imprenditoriale e istituzionale. Interverranno l’assessore regionale Leonardo Marras, il sindaco Francesco Limatola, il direttore della delegazione di Confindustria Toscana Sud, Giovanni Mascagni e Rolando Giomarelli della Asl. Sarà presente anche il segretario generale della Fenealuil, Vito Panzarella.

Il confronto si concentrerà su due temi principali: la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, un’urgenza sempre attuale, e l’attività produttiva delle cave presenti nella provincia di Grosseto. L’obiettivo è quello di stimolare una riflessione costruttiva e individuare strategie concrete per migliorare le condizioni di lavoro e garantire maggiore sicurezza per i lavoratori.

Al termine dell’incontro, la Fenealuil Toscana offrirà a tutti i partecipanti un momento conviviale nella sede della Proloco durante il quale poter continuare il dialogo in un’atmosfera più informale.

Andrea Fabbri