"Stop ai negozi di Orbetello: Trony e Scarpamondo chiudono".

Trony e Scarpamondo: definitivamente chiusi i due grandi negozi di Orbetello. La struttura di via Donatori del Sangue, ha abbassato le saracinesche.

Per quanto riguarda Trony, il punto vendita più vicino è adesso quello di Siena in via Massetana Romana 24. Il negozio Scarpamondo più vicino è invece quello di Grosseto al centro commerciale Maremà.

Cosa sorgerà al posto dei due negozi? Presto per dirlo, anche se non sono mancate, tra le voci di paese e sui social, varie ipotesi sulla prossima destinazione dell’edificio. Quella più plausibile è che sorgerà uno store cinese, come tanti se ne vedono sempre più anche nei paesi della zona. Qualcuno ha anche vociferato di un fantomatico acquisto da parte della proprietà svedese dell’hotel La Roqqa e della ex fabbrica della Cirio a Porto Ercole, voce che però il sindaco Andrea Casamenti non conferma, anzi, smentisce. "Quella degli svedesi è una bufala di paese – dice il sindaco lagunare –. L’ipotesi dei cinesi invece ci può stare, anche se ancora noi dal Comune non sappiamo niente in proposito e non ci sono arrivate richieste di lavori".