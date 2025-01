Stati Uniti e stati d’incertezza

Qualcuno in provincia di Livorno già si chiede se Donald Trump nel suo personale Risiko abbia inserito anche l’annessione di Bibbona, considerato che nel suo territorio c’è "La California" (se le cose gliele vai a servire su un piatto d’argento...), ma in provincia di Grosseto e in quella di Siena tanti hanno scoperto che Elon Musk avrebbe puntato gli occhi su un paio di castelli che potrebbero tornare utili per una scappatina in Toscana di tanto in tanto. Giusto per avere un affaccio sul Vecchio continente. Notizia da più parti smentita, ma non si sa mai. Il dubbio pare sia fra il castello di Bibbiano, in terra senese, e quello di Montepò, a Scansano. Se proprio non sapesse quale scegliere, dice si affiderà al caso e lancerà la monetina. Farà Tesla o croce.