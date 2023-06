Stasera su Tv9 trasmissione dedicata al lavoro

Oggi alle 21.15, in diretta su Tv9, la rubrica settimanale di Giancarlo Capecchi, arricchita dalle inchieste di Vianca Duarte, sarà dedicata al lavoro ed alle conseguenze, specie per il futuro dei nostri giovani, che già si manifestano in Maremma. Posto fisso addio? Quali i settori di riferimento per non essere costretti a lasciare il territorio? In studio, con Capecchi e Duarte, il sindaco AntonFrancesco Vivarelli Colonna, l’imprenditrice Ilaria Tosti e il direttore di Con findustria Toscana Sud, Giovanni Mascagni (nella foto).